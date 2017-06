05:45 Uhr | 20-Jährige tritt in Bautzener Kloster ein

Das Kloster der Klarissen von der Ewigen Anbetung in Bautzen bekommt Zuwachs. Für die 20 Jahre alte Johanna Adler beginnt mit der Einkleidung am Pfingstmontag das Noviziat. "Mit unserer neuen Schwester sinkt unser Altersdurchschnitt auf 48 Jahre. Damit gehören wir wohl landesweit zu den jüngeren Ordensgemeinschaften", erklärt die Äbtissin des Klosters, Clara Faltermaier. Derzeit leben sieben Schwestern in Klarissenkloster.