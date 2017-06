In Chemnitz beginnt heute der Mordprozess gegen eine Witwe und ihren Geliebten. Die Anklage wirft ihnen vor, am 13. September 2016 den Ehemann der Frau mit einer Machete getötet zu haben. Die Angeklagte soll das Opfer durch sexuelle Handlungen abgelenkt haben. Der Mann hat laut Staatsanwaltschaft gestanden und die Frau der Mittäterschaft beschuldigt. Die Frau hatte nach der Tat ausgesagt, drei maskierte Männer hätten sie überfallen und ihren Mann getötet. Die Polizei hatte sie in der Todesnacht schwer verletzt bei Nachbarn aufgefunden.