10:00 Uhr | Leipzig: Das Bildungs- und Informationszentrum für Angeln, Fische und Gewässer "Fischwelt Leipzig" wird im Beisein von Umweltminister Thomas Schmidt eröffnet.



15:17 Uhr | Leipzig: Am Vorabend des Bachfestes spielen verschiedene Künstler anlässlich der Reformationsjubiläums 500 Minuten lang Musik von Johann Sebastian Bach.



19:30 Uhr | Meißen: In der St. Urbankirche wird das 8. Literaturfest eröffnet.



20:00 Uhr | Leipzig: "De.stabil" ist das Motto der 24. Jahresausstellung in der Baumwollspinnerei, die am Abend eröffnet wird.



20:30 Uhr | Meißen: Zur Eröffnung der Burgfestspiele findet in der Albrechtsburg ein Konzert statt.