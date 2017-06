Rund 100 Bibliotheken in Sachsen laden ab heute zum Buchsommer ein. Die landesweite Leseaktion wird am Vormittag in der Hauptbibliothek Freital eröffnet. Teilnehmen können Schüler zwischen elf und 16 Jahren. Sie erhalten am Ende des Buchsommers ein Zertifikat, wenn sie mindestens drei neue Bücher gelesen haben. Die Aktion findet seit 2012 während der Sommerferien statt.