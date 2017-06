08:30 Uhr | Dresden: Im Internationalen Congress Center setzen die Innenminister der Länder ihre Frühjahrskonferenz fort.



09:00 Uhr | Leipzig: Am Landgericht wird der sogenannte "Baggersee-Prozess" fortgesetzt. Der Angeklagte soll ein Ehepaar aus Habgier getötet haben.



09:30 Uhr | Dresden: Der Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" wird am Oberlandesgericht fortgesetzt.



10:00 Uhr | Großräschen: Bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung wollen Sachsen und Brandenburg über die Entwicklung der Lausitz und die Wölfe in der Regon sprechen.



11:00 Uhr | Chemnitz: Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller informiert bei der Konferenz "Business trifft Afrika" u.a. über die Chancen für die Chemnitzer Wirtschaft.



11:00 Uhr | Zwickau: Im Ballhaus "Neue Welt" findet der Festakt zu 25 Jahre Westsächsische Hochschule Zwickau statt.