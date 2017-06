In Sachsens Flüssen sinkt der Wasserstand. Auf der Elbe verkehren nur noch die Ausflugsdampfer. Der Chef der Sächsischen Binnenhäfen, Heiko Loroff, sagte, seit dem 29. Mai könne die Elbe nur eingeschränkt genutzt werden. Die Ladung sei zugunsten des Tiefgangs um fast 80 Prozent reduziert worden. Inzwischen fahre nichts mehr. Der Wasserstand am Pegel Dresden näherte sich am Dienstag unaufhaltsam der 75 Zentimeter-Grenze. Loroff rechnet trotzdem nicht mit solchen Verlusten wie in den Vorjahren. Nach Angaben einer Sprecherin vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie beträgt der Durchfluss lediglich etwa 40 Prozent des langjährigen Mittels. An den anderen Flüssen im Freistaat seien es 20 bis 50 Prozent.