In Borsdorf bei Leipzig ist am Abend ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von einer S-Bahn erfasst. Der Mann wollte offenbar eine Abkürzung nehmen und lief über die Schienen. Dabei übersah er den heranfahrenden Zug. Der 19-Jährige soll betrunken gewesen sein.

Die kurze Fahrt mit dem Auto seiner Mutter endete für einen Vierjährigen in Schöneck glimpflich. Der Junge schnappte sich nach Informationen der Polizei die Autoschlüssel und stieg in den Wagen. Er konnte den Motor zwar nicht starten, löste aber die Handbremse. Das Auto rollte auf dem abschüssigen Grundstück los und durchbrach eine Hecke zum Nachbargrundstück. Nach etwa 50 Metern endete die Fahrt an einem Baum. Der Junge blieb unverletzt.

Nach einem Unfall in Muldenhammer im Vogtlandkreis ist einer Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Nach Polizeiangaben kam am Mittwochnachmittag ein 69 Jahre alter Autofahrer aus gesundheitlichen Gründen von der Straße ab. Der Wagen wurde gegen einen Baum geschleudert. Die 58-Jährige saß als Beifahrerin im Auto und wurde eingeklemmt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Die katholischen Gläubigen feiern heute Fronleichnam. In sechs Bundesländern ist gesetzlicher Feiertag. Obwohl Sachsen nicht dazu gehört, wird in 25 Orten vor allem in der Oberlausitz, wo vor allem Sorben leben, nicht gearbeitet. In vielen Gemeinden gibt es Prozessionen. Fronleichnam wird am 60. Tag nach Ostern gefeiert. Dabei werden der Leib und das Blut von Jesus Christus verehrt.