In der Nacht zum Freitag ist eine Gewitterfront über Sachsen gezogen. Im mittelsächsichen Penig schlug ein Blitz in einer Gartenlaube ein. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, brannte das Gebäude komplett nieder. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Lauben in der Kleingartenanlage verhindern. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.



Die anderen Teilen Sachsens gab es keine weiteren Schäden. In der Landeshauptstadt musste die Feuerwehr nur wegen einiger umgeknickter Bäume ausrücken. Nach Angaben des MDR-Wetterstudios kam der meiste Regen in Plauen runter. Dort wurden zehn Liter pro Quadratmeter gemessen.