In vielen Regionen Sachsens entstehen nach Einschätzung des Instituts der Deutschen Wirtschaft zu viele neue Wohnungen. In den meisten Kreisen werde am Bedarf vorbei gebaut. Besonders drastisch fiel die Fehlentwicklung im Kreis Nordsachsen aus: Obwohl keine Wohnungen benötigt wurden, wurden mehr als 200 neue Wohnungen gebaut.



Lediglich in den großen Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz fehlen den Angaben zufolge weiter Wohnungen. In den Kreisen Görlitz und Zwickau dagegen geht die Zahl der Wohnungen zurück. Hier bestand auch kein Bedarf an neuen. Die Forscher empfehlen den betroffenen Kommunen, Neubauten an den Abriss von Altbauten zu koppeln.