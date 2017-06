Nach den Brandanschlägen auf die Deutsche Bahn, sind die Störungen in Sachsen weitgehend behoben. Wie das Unternehmen mitteilte, haben Techniker bis in die Nacht hinein gearbeitet, um die Schäden zu beseitigen. Am Leipziger Hauptbahnhof fahren die Züge wieder planmäßig. Lediglich die Regionalbahn nach Belgershain fällt aus. In Dresden müsse heute nur noch mit kleineren Verzögerungen gerechnet werden. Reisende sollten sich vor Antritt der Fahrt über den aktuellen Fahrplan informieren.



Unbekannte hatten in der Nacht zu Montag bundesweit 13 Brandanschläge auf Bahnanlagen verübt. Vielerorts kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Ein politischer Hintergrund wurde mit Blick auf den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg nicht ausgeschlossen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.