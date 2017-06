Die Gewerkschaft Verdi hat für heute und morgen zu weiteren Streiks im mitteldeutschen Einzelhandel aufgerufen. In Sachsen sollen Mitarbeiter einer Modemarktkette, mehrerer Supermärkte und eines Baumarkts im Großraum Leipzig die Arbeit niederlegen. Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn und keine Ausnahmen vom Tarifvertrag. Die Arbeitgeber bieten bisher 2,5 Prozent in zwei Stufen sowie zwei Einmalzahlungen. Das bezeichnete die Gewerkschaft als eine Provokation. An einer Streikaktion vergangene Woche in Leipzig und Dresden hatten sich 660 Beschäftigte beteiligt.