Zoll und Polizei haben am Abend in Leipzig einen Großeinsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung durchgeführt. Nach Behördenangaben waren mehr als 360 Beamte im Einsatz. Sie kontrollierten 32 Objekte, hauptsächlich Handels- und Gastronomiebetriebe, in der Eisenbahnstraße und befragten 50 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Nach einer ersten Auswertung besteht in mehreren Fällen der Verdacht auf illegale Beschäftigung, Leistungsmissbrauch sowie Mindestlohnverstöße.



Zudem wurden während des Einsatzes unversteuerte Zigaretten und Tabak sowie geringe Mengen Betäubungsmittel und Diebesgut sichergestellt. Die Polizei stellte weiterhin mehrere ausländerrechtliche Verstöße fest und landete einen Fahndungstreffer.