Tief "Paul" sorgte gestern nicht nur für den bislang heißesten Tag des jahres, sondern brachte auch Unwetter nach Sachsen - mit viel Regen und starkem Wind. Der meiste Regen fiel in Plauen: 31 Liter pro Stunde. In Torgau und Reinsdorf bei Zwickau wurden mit rund 100 Kilometern pro Stunde Windstärken der Stärke zehn gemessen.

Die größten Probleme gab es vielerorts wegen umgestürzter Bäume. Stark betroffen war die Region um Kamenz, Königsbrück, Bischofswerda und Demitz-Thumitz. Die Feuerwehr war bei über 140 Einsätzen. Auch rund um Meißen, Leipzig, Bad Düben und Torgau brachen Äste ab und stürzten Bäume um. Ein Motorradfahrer wurde verletzt, als er gegen einen umgestürzten Baum fuhr. In der Oberlausitz war der Zugverkehr massiv gestört. Auch am Morgen gibt es nach Angaben der Länderbahn "trilex" noch Einschränkungen. Die Abschnitte Bautzen-Bischofswerda und Wilthen-Bischofswerda sind noch gesperrt. Die Verbindungen Görlitz-Dresden und Zittau-Dresden sind derzeit nicht durchgehend befahrbar. Es konnte bislang noch kein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Fahrgäste werden gebeten, sich bei den Zugbegleitern über die aktuelle Lage zu informieren.

In den Landkreisen Zwickau und Vogtland kam es zu folgenschweren Blitzeinschlägen. In Plauen brannten vier Schuppen ab. In Waldenburg musste die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus ausrücken, in das der Blitz eingeschlagen hatte. In Birkwitz bei Pirna brannte zudem in der Nacht ein Depot mit Strohrollen.