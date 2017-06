Der japanische Autozulieferer Takata hat Insolvenz angemeldet. Der Antrag wurde bei einem Gericht in Tokio eingereicht. Wie Takata weiter mitteilte, wird der Konzern für 1,4 Milliarden Euro an einen US-Zulieferer verkauft. In Europa sei nicht geplant, Insolvenzverfahren einzuleiten. Der Rückruf von mehr als 100 Millionen Airbags in die Werkstätten hatte Takata in die Krise gestürzt. Allein in den USA sollen durch defekte Aufblasvorrichtungen 16 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Airbags von Takata werden auch in Elterlein, Döbeln und Freiberg hergestellt. Laut einer Mitteilung von März sollten in Freiberg und Döbeln wegen der Rückrufe 150 Stellen gestrichen werden.