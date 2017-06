Auf der ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig gibt es seit dem Abend technische Schwierigkeiten. Auch am Morgen müssen die Züge die alte Strecke über Naumburg befahren. Wie ein Bahnsprecher dem MDR mitteilte, verdoppelt sich die Reisezeit in beiden Richtungen von 45 Minuten auf anderthalb Stunden. Wann das Problem behoben wird, ist noch unklar. Eine erste Testfahrt in der Nacht war nach Angaben der Bahn nicht erfolgreich. Demnach funktioniert das Kontrollsystem ETC nicht zuverlässig. Es regelt den Zugverkehr auf der Strecke, Signale gibt es nicht mehr.