11:00 Uhr | Grünhainichen: Die Männelmacher von Wendt & Kühn laden zum Rundgang durch die Produktion ein.



18:30 Uhr | Bautzen: In der Studienakademie geht es in einem Vortrag eines Kriminalbeamten um Cyberkriminalität.



19:00 Uhr | Leipzig: In der Stadtbibliothek widmet sich ein Vortrag den Tiermythen der Indianer Nordamerikas.



20:00 Uhr | Dresden: Mit einem Konzert von Sting beginnen heute die Filmnächte am Elbufer.