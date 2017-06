Am Vormittag kommt der Aufsichtsrat des Schienenfahrzeugbauers Bombardier in Hennigsdorf bei Berlin zusammen, um sein Zukunftskonzept für die deutschen Standorte - darunter Bautzen und Görlitz - vorzustellen. Der Betriebsratschef von Bombardier in Bautzen, Gerd Kaczmarek, hofft, dass sich Aufsichtsrat, Betriebsräte, Gewerkschaften und Mitarbeiter auf ein gemeinsames Konzept einigen können. Die Neuausrichtung der beiden Oberlausitzer Standorte werde mit Einschnitten verbunden sein, so Kaczmarek. Betriebsrat und Gewerkschaften wollen jedoch alles daran setzen, dass soviel Arbeit wie möglich in den beiden Werken in Görlitz und Bautzen bleibt und nicht nach Osteuropa ausgelagert wird.