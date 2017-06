Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt. Gegen 21 Uhr kollidierten ein Audi und ein Ford in einer langgezogenenen Kurve auf der B186 kurz vor dem südlichen Ortseingang von Markranstädt. Beide Fahrzeuge wurden massiv demoliert, der Ford regelrecht zusammengedrückt. Die Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn voll gesperrt.

Rund 1.600 Kirchen und Kapellen gibt es in Sachsen. Um die Gotteshäuser zu erhalten, hat allein die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens seit der Wende eine halbe Milliarde Euro an Zuschüssen investiert. Sprecher Matthias Oelke sagte: "Wir gehen davon aus, dass in den kommenden 15 Jahren noch einmal 500 Millionen Euro erforderlich sein werden". Durch den Mitgliederschwund in den Kirchgemeinden wird das zur Mammutaufgabe: Statt der aktuell 700.000 Mitglieder rechnet die Landeskirche 2040 nur noch mit 440.000 Gläubigen.