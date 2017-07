Timo Werner von RB Leipzig ist am Sonntag beim Confederations Cup in St. Petersburg zum besten Torschützen gekürt worden. Er traf während des Turniers drei Mal und gab zwei Torvorlagen. Werner wurde von Brasiliens Ikone Ronaldo geehrt. Die deutsche Mannschaft konnte den Confederations Cup, der als Mini-WM gilt, am Sonntagabend gegen Chile mit 0:1 für sich entscheiden. Timo Werner ist in Stuttgart geboren. Derzeit spielen in der Nationalmannschaft drei Spieler, die in Ostdeutschland geboren wurden: Toni Kroos, Jerome Boateng und Antonio Rüdiger. Nur Rüdiger war beim Confed Cup in Russland dabei.



Werners Verein RB Leipzig startet heute mit Leistungstests in die neue Saison. Sie dienen dazu, einen Überblick über den Fitnesszustand der Fußball-Profis nach deren Urlaub zu gewinnen. RB hat dafür drei Tage vorgesehen. Am Donnerstagvormittag wird die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl erstmals wieder zusammen trainieren. Werner selbst wird zunächst noch nicht beim Training dabei sein. Wegen seines Einsatzes beim Confed Cup kommt er erst zum Trainingslager ab 20. Juli in Seefeld dazu.