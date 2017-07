Bei Notbrems-Assistenten erkennen Kameras und Radarsensoren Hindernisse auf der Fahrbahn, warnen den Fahrer mit Warnlicht und Warnton und bremsen, wenn der Fahrer nicht reagiert, automatisch. Für neu zugelassene Busse sind Notbrems-Assistenten schon seit 2015 vorgeschrieben. Bis November 2018 müssen auch ältere Busse damit nachgerüstet werden, erklären Branchenexperten. Der Haken: Diese Assistenten lassen sich leicht abschalten. Das kritisiert der Kraftfahrtexperte des Tüv Rheinland, Hans-Ulrich Sander, am Montagabend im ZDF. Auch Professor Hermann Winner, Experte für Autonomes Fahren an der TU Darmstadt ist überzeugt, nur nicht abschaltbare Notfallassistenten seien eine Alternative. So könnten sie im Notfall auf Stau-Enden reagieren.