Ein Rentner aus Dresden ist am Mittwochnachmittag bei Rosenthal-Bielatal in der Sächsischen Schweiz von einem Felsen fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Nach Reporterinformationen war der Mann am "Großen Eislochturm" als Vorsteiger unterwegs und sicherte vom Gipfel aus den Nachsteiger. Dabei stürzte er ab, fiel in seine Selbstsicherung und verletzte sich schwer am Kopf. Per Rettungshubschrauber wurde der Verunglückte ins Krankenhaus geflogen.

Bereits kurz vor 12 Uhr waren am Mittwoch die Kameraden der Bergwacht zu einem anderen Einsatz gerufen worden. Ein 72-jähriger Kletterer war am "Pantinenturm" bei Hohnstein unterwegs. Er verletzte sich beim Klettern an der Schulter. Nach erster medizinischer Versorgung wurde der Mann per Winde am Rettungshubschrauber nach oben gezogen und ausgeflogen.

06:19 Uhr | Der erste Wolf in Dresden unterwegs?

Ein Spaziergänger hat am Mittwochmorgen ein gerissenes Reh an der Feldstraße in Klotzsche entdeckt, berichtet die Bild-Zeitung. Es wäre das erste Wolfsopfer in Dresden, nahe eines großen Wohngebietes.

05:23 Uhr | Öffentliches Training von RB Leipzig nach Sommerpause