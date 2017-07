Ein vierjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag im Stauseebad Cossebaude in Dresden ertrunken. "Der Bademeister entdeckte das leblose Kind auf dem Boden eines 1,35 Meter tiefen Beckens", sagte ein Sprecher der Polizei. Sanitäter versuchten, die Vierjährige zurück ins Leben zu holen. Im Krankenhaus mussten Ärzte aber den Tod des Kindes feststellen.

Ein Junge ist am Donnerstag in Leipzig von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Elfjährige an einer Haltestelle hinter einer Straßenbahn auf die Fahrbahn. Dabei übersah er den hinter der Straßenbahn fahrenden Bus. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Elfjährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der sächsische Verfassungsschutz sieht die radikalislamischen Muslimbrüder auf Expansionskurs. Behördensprecher Döring sagte dem MDR, derzeit würden in Sachsen 35 aktive Mitglieder der Muslimbruderschaft beobachtet. Ihr Zentrum sei die so genannte "Sächsische Begegnungsstätte" in Dresden. Mittlerweile gebe es davon aber sieben Ableger in Leipzig, Riesa, Meißen und Pirna sowie in Görlitz, Freital und Senftenberg.