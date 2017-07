Ab heute wird das neue Pumpwerk in Langebrück in Dresden in Betrieb genommen. Das teilt die Drewag mit. Dadurch kann es in den nächsten Tagen in Langebrück zu Druckschwankungen und möglicherweise zur Trübung des Wassers kommen. Um die Trinkwasserversorgung im Ort zu stabilisieren, wurde in den vergangenen Monaten das neue Pumpwerk gebaut. Die Kosten lagen bei 350.000 Euro.