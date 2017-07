10:00 Uhr | Plauen: Die Touristinformation der Vogtlandstadt lädt zu einer Führung auf den Rathausturm ein, eine Stunde später geht es auf Tour durch die Altstadt.



15:00 Uhr | Dresden: "Orgel Punkt Drei" heißt es in der Kreuzkirche, es erklingt Kirchenmusik.



19:30 Uhr | Milkel: In der Kirche singen Abiturienten des Dresdner Kreuzchors geistliche und weltliche Werke.



20:00 Uhr | Leipzig: In der Moritzbastei ist die an Shakespeare angelehnte Komödie "Rollator und Julia" zu erleben. Es geht um Liebe und Hindernisse in einem Seniorenstift.