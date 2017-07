Erneut ist eine Radfahrerin in der Dresdner Neustadt bei einem Unfall schwer verletzt worden. Am Bischofsplatz erfasste ein Personenwagen am Abend eine Radfahrerin, die ersten Erkenntnissen zufolge bei Grün die Ampel überquerte. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Verkehrsknotenpunkt war nach dem Unfall zeitweise gesperrt. In der Vergangenheit gab es mehrere schwere Verkehrsunfälle in Dresden, bei denen Radler erheblich verletzt wurden oder sogar ums Leben kamen. Erst im April hatte eine betrunkene Autofahrerin an fast derselben Stelle am Bischofsplatz zwei Radfahrer erfasst. Beide Radler wurden damals verletzt.