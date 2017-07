In der Nacht ist ein Sturmfeld mit Gewittern und Platzregen über Sachsen gezogen. Nach ersten Erkenntnissen stürzten Bäume um. Auf der B95 im erzgebirgischen Burkhardtsdorf ist ein Ast auf ein Auto gefallen und drückte das Dach ein. Der 65 Jahre alte Fahrer und seine zwei Jahre jüngere Beifahrein wurden eingeklemmt und erlitten schwerste Verletzungen. In Dresden waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, um größere Schäden zu verhindern. Sie mussten abgeknickte Äste beseitigen und Straßen frei räumen. Ähnlich war die Situation in der Oberlausitz. In Sohland an der Spree sorgte ein umgeknickter Strommast für Stromausfälle im Umland.