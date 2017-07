In Sachsen sollen in den nächsten fünf Jahren mindestens 13.000 neue Krippen- und Kindergartenplätze geschaffen werden. Das berichtet die Sächsische Zeitung. Sie beruft sich dabei auf das Kultusministerium. Wie eine Anfrage des Ministeriums bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ergab, konnte in diesem Jahr der Bedarf an Betreuungsplätzen in den meisten Kommunen gedeckt werden. Akuter Kita-Platz-Mangel herrscht in Leipzig, aber auch in Chemnitz und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.