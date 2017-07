Im erzgebirgischen Borstendorf ist ein Motorradfahrer in der Nacht in ein Loch gestürzt. Er wollte nach Reporterangaben eine Abkürzung durch ein Firmengelände nehmen. Was der Biker nicht wusste, dort hatte eine Baufirma einen 2,50 Meter tiefen Graben geschachtet. Der Mann wurde beim Sturz schwer verletzt. Mithilfe der Feuerwehr wurde er geborgen. Die Polizei ermittelt nun, wieso der Mann über das Firmengelände fuhr und ob die dortige Baustelle ausreichend gesichert war.

06:00 Uhr | "Schlingel" präsentiert sich in Fernost

Das Chemnitzer Filmfestival "Schlingel" präsentiert sich heute in Südkorea. Der Festival-Chef Michael Harbauer besucht in der zweitgrößten Stadt des Landes, Busan, das dortige Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival Biky. Dabei will der Chemnitzer deutsche Kurzfilme aus vorangegangenen "Schlingel"-Auflagen zeigen. Außerdem hält er einen Vortrag. Ab morgen ist der "Schlingel"-Chef dann in Taiwan beim Kinder- und Jugendfilmfestival "Animedu" in Tainan zu Gast. Auch dort will er Filme zeigen und einen Vortrag halten. Zudem darf Harbauer in Taiwan die besten Festival-Beiträge mitküren.

05:55 Uhr | An Berufsschulen fehlen etliche Lehrkräfte