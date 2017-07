Etwa zehn Personen sind gestern Abend in einer Schlägerei auf dem Chemnitzer Sonnenberg verwickelt gewesen. Ein Beteiligter soll mit einer Bierflasche niedergeschlagen worden sein, woraufhin ihm Familienangehörige zu Hilfe geeilt sein sollen. Anwohner leisteten dem Verletzten erste Hilfe. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, um die Streithähne zu trennen. Der Grund für die Schlägerei ist unklar. Erst in der Nacht zum Dienstag war auf dem Sonnenberg ein 28-Jähriger niedergestochen und schwer verletzt worden.