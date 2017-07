Der Sommer bleibt wechselhaft: In der Nacht sind die Ausläufer einer Unwetterfront über Sachsen gezogen. Größere Schäden gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht, obwohl örtlich kräftiger Wind wehte und Blitze den Nachthimmel erleuchteten.

Unbekannte haben 40 Lkw-Räder aus Containern gestohlen. Sie drangen auf das Gelände einer Firma in Pegau im Landkreis Leipzig ein. Dort stahlen sie nach Angaben der Polizei neben den Lkw-Rädern auch vier Autoräder aus zwei Containern. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

An der Eisenbahnbrücke in der Meißner Straße in Weinböhla ist gestern Abend ein Reisebus hängengeblieben. Der Chauffeur, der allein unterwegs war, erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei hatte er drei Straßenschilder übersehen, die auf die Durchfahrtshöhe von maximal 3,10 Meter hinwiesen. Der Bus war aber 3,80 Meter hoch. Der Schaden liegt bei 51.000 Euro. Die Brücke blieb unbeschädigt.