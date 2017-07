Brandstifter und Vandalen halten die Bewohner von Görlitz-Weinhübel weiter in Atem. In Gärten wurden Lauben und Mülltonnen angezündet. Ferner haben die Unbekannten am Wochenende Pools und ein Trampolin aufgeschlitzt. Die Brand- und Vandalismusserie hält schon einige Wochen an.