Beim insolventen Photovoltaik-Hersteller Solarworld in Freiberg soll um 9 Uhr die Belegschaft über den geplanten Personalabbau informiert werden. Der Insolvenzverwalter erklärte vorab, Solarworld könne aktuell nicht genügend finanzielle Mittel erwirtschaften, daher sei der Abbau von Arbeitsplätzen unumgänglich. In Freiberg will der Betriebsrat aber genau das verhindern. Würde man jetzt Fachkräfte ziehen lassen, würde man die Chancen für den geplanten Verkauf des Unternehmens schmälern. Daher favorisiere der Betriebsrat für Freiberg eine Transfergesellschaft. Mit dieser könnten die Fachkräfte auch nach Auslaufen des Insolvenzgeldes für maximal ein Jahr gehalten werden. In Freiberg hat Solarworld rund 1.000 Mitarbeiter. Am Donnerstag wird sich auch der Wirtschaftsausschuss des Landtages mit der Solarworld-Krise beschäftigen.