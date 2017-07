Das Regengebiet, das gestern bis in den späten Abend über Sachsen gezogen ist, hat offenkundig zu keine Überflutungen. Das bestätigten die Lagenzentren der Polizei. Auch die Flusspegel halten sich in Grenzen. So stieg der Pegel an der Müglitz in Lauenstien von acht auf 18 Zentimeter. Der Pegel der Kirnitzsch liegt relativ konstant bei 50 Zentimeter. Der Elbpegel in Dresden stieg auf einen Meter. In der Landeshauptstadt fielen 13 Liter Regen je Quadratmeter. In den nächsten Tagen gibt es zwar immer wieder Schauer, allerdings steigen die Temperaturen zum Wochenende hin merklich an und können sogar die 30-Grad-Marke knacken.

Es bleibt beim Schneckenwetter - feucht und warm. Bildrechte: MDR/L. Müller