Die mehr als 800 Mitarbeiter des Maja-Möbelwerkes in Wittichenau haben einen Betriebsrat gewählt. Knapp 50 Kandidaten haben sich für einen der 13 Sitze beworben, sagte Philipp Singer von der Gewerkschaft IG Metall in Bautzen. Er hat die Wahl begleitet. In den nächsten Tagen wird sich der Betriebsrat gründen und einen Vorsitzenden wählen. Das Möbelwerk gibt es seit 1990. Es produziert unter anderem für Ikea.