Nach einzelnen Gewittern am frühen Morgen wechseln sich heute wechseln sich heute Sonne und Wolken ab. Später sind weitere gewittrige Schauer möglich, bei Höchstwerten zwischen 27 Grad in Plauen und 30 Grad Celsius in Pirna. Morgen gibt es viel Sonne und einzelne kräftige Gewitter bei schwül-heißen 32 bis örtlich 36 Grad.

07:07 Uhr | Richterin reist mit Gefolge nach Bayern

Eine Amtsrichterin aus Dippoldiswalde verhandelt demnächst im fränkischen Bamberg. Die "Dresdner Morgenpost" berichtet, ein 62-Jähriger soll Anleger in Tharandt um ihr Geld gebracht haben. Mehrfach ist demnach der Prozess in Sachsen gescheitert, weil der Mann laut Attesten nicht reisefähig ist. Da er aber verhandlungsfähig ist, soll der Prozess in Bamberg geführt werden. Schöffen, eine Protokollbeamtin und Zeugen müssen sich dazu auf die Reise machen.

06:42 Uhr | Motorradfahrer ins Getreidefeld abgedrängt