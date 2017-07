Vor dem Landgericht Chemnitz wird ab heute der Mord an einer Frau aus Ungarn verhandelt. Angeklagt ist ein 20 Jahre alter Landsmann. Ihm wird vorgeworfen, die Prostituierte am 29. November 2016 in Chemnitz brutal ermordet zu haben. Laut Staatsanwalt stach der Tatverdächtige 81 Mal auf sein Opfer ein. Der Mann war zunächst in seine Heimat geflüchtet, dort festgenommen und schließlich ausgeliefert worden. Bis zum 11. August sind zunächst fünf Verhandlungstage terminiert. Geladen sind insgesamt 22 Zeugen sowie 3 Sachverständige.