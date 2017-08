In der Nacht sind Gewitter über ganz Sachsen gezogen. Nach ersten Erkenntnissen blieben größere Schäden aus. Auch nach dem Regen blieb es in der Nacht noch schwül. Heute werden wieder bis knapp 30 Grad Celsius erwartet. Gewitter sind auch in den kommenden Tagen möglich.

Viereinhalb Wochen nach dem schweren Busunglück auf der A9 in Oberfranken mit 18 Toten stellen Polizei und Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsergebnisse vor. Bei einer Pressekonferenz in Hof wollen sie am Vormittag über ihre Erkenntnisse zur Unfallursache informieren. Am 3. Juli war ein Reisebus aus Löbau auf der Autobahn nahe Münchberg auf einen Anhänger eines Sattelzugs aufgefahren und komplett ausgebrannt. 18 Menschen - darunter der Busfahrer - starben, 30 Menschen wurden verletzt. Der Bus war auf dem Weg nach Italien.