13:00 Uhr | Hoyerswerda: Im Zuse-Museum können Kinder mit wenigen Handgriffen eigene kleine Roboter bauen. Diese treten dann in einem Wettrennen gegeneinander an.



16:00 Uhr | Dresden: Auf dem Theaterplatz führen die Teilnehmer eines Sommercamps zu klassischem chinesischen Tanz nach Yin und Yang ihr Können vor.



17:00 Uhr | Chemnitz: Das Musik-Mix-Mobil mit MDR SACHSEN-Moderator Silvio Zschage ist heute in der Chemnitzer Gartensparte "Lug ins Land", Steinwiese 93 zu Gast.



17:00 Uhr | Leipzig: Im Stadtgeschichtlichen Museum gibt der Kurator der Ausstellung "PLAN!" einen umfassenden Einblick in die Architektur und den Städtebau in Leipzig zwischen 1945 und 1976.



19:30 Uhr | Plauen: Irische Klänge, Rhytmen und Tänze sollen Besucher des Plauener Parktheaters bei A Taste of Ireland & The Celtic Kings & Tenors verzaubern.



20:30 Uhr | Dresden: Bei den Filmnächsten am Dresdner Elbufer beginnt ein Comedyslam Royal - laut Veranstalter das "weltweit größte Open Air Slam".