Zwei maskierte Männer haben am Donnerstagabend einen Lottoladen in Leipzig gestürmt. Nach Angaben von Passanten sollen sie den Ladeninhaber mit Reizgas besprüht haben, er zog sich Verletzungen an den Augen zu. Dem Besitzer des Lotto-Ladens gelang es allerdings, die beiden 21 und 23 Jahre alten Täter zu vertreiben. Sie rannten weg, konnten wenig später aber von der Polizei in einer Wohnung festgenommen werden. Die Läden in der Einkaufspassage sind schon öfter von Räubern und Dieben heimgesucht worden.

Am Markkleeberger See werden in dieser Woche die Bauarbeiten an der Pumpstation beendet. Wie eine Mitarbeiterin der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft dem MDR SACHSEN sagte, soll der seit April gesperrte Radweg bis Mitte August repariert sein. Die Pumpstation ist nötig, um den Wasserspiegel im Störmthaler und Markkleeberger See zu regulieren. Bei Hochwasser oder starken Regenmengen läuft zu viel Wasser vom Störmthaler in den tieferliegenden Markkleeberger See. Die Pumpstation soll überschüssige Wassermengen schneller in die Pleiße ableiten.