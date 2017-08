In Zeithain ist gestern ein Biker ums Leben gekommen. Bisherigen Informationen zufolge war ein 80 Jahre alter Autofahrer in Richtung Mühlberg unterwegs. Am Abzweig Zschepa wollte er nach links abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 47 Jahre alte Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der schwer verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße war für etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.