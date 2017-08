Am späten Abend sind auf einer Kreuzung in Leipzig ein Personenwagen und ein Einsatzfahrzeug der Polizei zusammengestoßen. Dabei wurden nach Reporterangaben sechs Menschen verletzt, darunter vier Polizeibeamte. Das Polizeiauto war offenbar mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Bei dem Unfall wurde der Personenwagen total zerstört, das Polizeifahrzeug beschädigt. Genau vor einer Woche hatte sich ebenfalls in Leipzig ein schwerer Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei ereignet.