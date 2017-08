Bei Bränden in Leipzig und Chemnitz sind in der Nacht mehrere Menschen verletzt worden. Im Leipziger Stadtteil Grünau wurden acht Bewohner eines Hochhauses wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ärztlich behandelt. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte an zwei Stellen Feuer gelegt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es bildete sich starker Rauch. In Chemnitz-Gablenz zündeten Unbekannte einen Container an. Die Flammen griffen auf ein Wohnhaus über. 23 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Vier Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung, unter ihnen zwei Kinder.