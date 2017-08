10:00 Uhr | Klipphausen: Beim Feldtag "Precision Farming" werden GPS-gestützte Landwirtschaftstechnik und der Einsatz von Drohnen beim Ackerbau vorgeführt. Dadurch sollen Saatgut, Dünger, Kraftstoff und Pflanzenschutzmittel eingespart und so Umweltbelastungen verringert werden. An dem Treffen nimmt Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt teil.



10:00 Uhr | Leipzig: Mit einem Trauergottesdienst in der Thomaskirche nimmt die Stadt Abschied vom ehemaligen Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube. Der Ehrenbürger der Stadt war am Sonntag vor einer Woche im Alter von 84 Jahren verstorben.



13:00 Uhr | Bautzen: Ein 56-jähriger Bautzener steht in Bautzen wegen des Vorwurfs der schweren Vergewaltigung vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat ihn angeklagt, da er seiner damaligen Lebensgefährtin ein beruhigend wirkendes und hypnotisches Medikament im Kaffee verabreicht haben und sie dann mehrfach vergewaltigt haben soll.



17:00 Uhr | Leipzig: Im Festsaal des Neuen Rathauses werden die Planungen und bisherigen Projektideen zum "Jahr der Demokratie 2018" vorgestellt und weiter ausgearbeitet. Bürger der Stadt können sich an dem Projekt beteiligen.



18:00 Uhr | Annaberg-Buchholz: Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist zum Bürgergespräch in der Evangelischen Schulgemeinschaft Erzgebirge zu Gast. Bei dem Dialog soll es unter anderem um Bildung, Familienpolitik und Bürgerschaftliches Engagement gehen. Tillich wolle über Probleme und Sorgen, aber auch Ideen und Vorschläge diskutieren, sagte Regierungssprecher Christian Hoose. Insgesamt sind sechs solcher Treffen in ganz Sachsen geplant.