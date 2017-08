Ein Notarztfahrzeug auf Einsatzfahrt ist gestern Abend auf Bundesstraße 6 bei Borsdorf von einem anderen Auto gerammt worden. Der Unfall ereignete sich an einer Ampelkreuzung. Möglicherweise hat der Pkw Blaulicht und Martinshorn des Notarztes nicht bemerkt. Vier Menschen wurden leicht verletzt zur Behandlung in einen Krankenhaus gebracht. Den Einsatz des Notarzt übernahm ein anderer Mediziner.

Ein Großbrand hat in der Nacht in Kamenz in einem Gewerbegebiet hunderttausende Euro Schaden verursacht. Auf dem Gelände eines Wohnmobilhändlers war gegen 1.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Acht Wohnmobile sind total ausgebrannt, sechs weitere und ein Kleintransporter beschädigt worden. In dem Feuer gab immer wieder kleinere Explosionen, vermutlich von Gasflaschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Im Laufe des Tages werden Spezialisten untersuchen, ob das Feuer durch einen technischen Defekt oder vielleicht durch Brandstiftung ausgelöst wurde.