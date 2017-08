In der Falkenstein-Klinik Bad Schandau hat es am Abend gebrannt. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es bei Reparaturarbeiten an der Elektroanlage zu einem Kurzschluss gekommen, der das Feuer auslöste. Der Rauch verbreitete sich auf mehreren Etagen. Etwa 100 Patienten mussten in Sicherheit gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens gibtz es noch keine Angaben.