05:25 Uhr | Studie: In Leipzig lebt jedes vierte Kind in Armut

In Leipzig ist etwa jedes vierte Kind von Armut betroffen. Das geht aus einer Umfrage unter allen Stadtverwaltungen und Landratsämtern in Mitteldeutschland im Auftrag der MDR-Sendung "Exakt" hervor. Demnach gibt es in Leipzig überdurchschnittlich viele Kinder in armen Verhältnissen. Die meisten armutsgefährdeten Kinder leben in Halle. 2015 gehörten dort rund 33 Prozent Familien an, die Hartz IV bezogen.