Der mutmaßliche Bankräuber von Heidenau ist unter Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Das hat am Abend eine Richterin am Amtsgericht Pirna entschieden. Der Mann muss sich nun jeden Tag bei der Polizei melden. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag eine Sparkassen-Filiale in Heidenau überfallen zu haben. Anschließend floh er mit der Beute. Laut Polizei handelte es sich aber nur um eine Geldkarte, von der er 50 Euro abheben konnte. Der Mann wurde noch am Tatabend in einer Gartensparte in Dresden-Leuben gefasst.