Auf der Landstraße zwischen Bannewitz und Goppeln sind drei Autofahrer verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Fahrer eines Pkw war in Richtung Bannewitz unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er nach Informationen eines MDR-Reporters die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte einen entgegenkommendes Auto, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Wagen. Am Ende überschlug sich der Unfallverursacher im Straßengraben.

06:23 Uhr | Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 19 Jahre alte Frau ist in Chemnitz beim Unfall mit ihrem Moped schwer verletzt worden. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin habe beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt die junge Mopedfahrerin im Gegenverkehr übersehen und sie mit ihrem Wagen angefahren. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, die 19-Jährige stürzte und kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

05:39 Uhr | Reichsbürgerin in Zwickau vor Gericht