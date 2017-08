Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau im Vogtland soll heute am Landgericht Zwickau das Urteil gesprochen werden. Angeklagt ist ein 62 Jahre alter Mann aus Gera. Der Frührentner soll am 9. April 1987 die damals 18-jährige Heike Wunderlich in einem Waldstück nahe Plauen brutal vergewaltigt und anschließend erdrosselt haben. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten in ihren Plädoyers jeweils eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Außerdem beantragten sie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Dies würde eine vorzeitige Haftentlassung erschweren. Die Verteidigung hingegen forderte in ihrem Plädoyer einen Freispruch und die Aufhebung des Haftbefehls.