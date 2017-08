Ein abgestellter Audi A6 brannte in der Nacht zum Donnerstag am Söbrigener Weg in Pirna-Copitz. Ein Anwohner hörte gegen 1:00 Uhr die Alarmanlage des Wagens und verständigte Polizei und Feuerwehr. Die eintreffenden Kameraden der Feuerwehr löschten den brennenden Audi. Inzwischen hatte das Feuer auf einen daneben geparkten VW übergegriffen und diesen stark beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt.

Im Kampf gegen Kinderarmut will Sachsen neue Wege gehen. Wirtschaftsminister Dulig sagte dem MDR, Ziel sei es, Hartz-IV-Familien und nicht nur einzelne Bezieher besser zu unterstützen. Dabei wolle man Angebote der Arbeitsagenturen mit sozialpädagogischen Hilfen und der Jugendhilfe zusammenführen. Mindestens ein Mitglied aus solchen Bedarfsgemeinschaften solle in einen regulären Job auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Für Kinder und Jugendliche seien Angebote geplant, um ihre Bildungschancen zu erhöhen. Einzelheiten des Programms will Dulig heute im sächsischen Landtag vorstellen.

Lindauer Zollfahnder haben Anfang August bei sechs Wohnungsdurchsuchungen in den Landkreisen Altötting sowie Mühldorf am Inn, aber auch in Leisnig in Sachsen rund 52.000 Stück potenzsteigernde Tabletten sichergestellt. Zudem wurde das Vermögen der beiden Hauptbeschuldigten, einer 57-jährigen Deutschen und deren 29-jährigen Tochter, eingefroren. Insgesamt sechs Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seit 2015 durch Organisatoren in China gesteuert, eingeschmuggelte Potenzmittel aus Indien und Nepal an Abnehmer in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz über das Internet vertrieben zu haben. Die Rolle der zwischen 29 und 67 Jahre alten Deutschen soll dabei die Entgegennahme der Schmuggelware, sowie deren Umverpackung und Weiterleitung an die Endkunden gewesen sein.